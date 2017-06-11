Украина нашла газ в Норвегии

Украина намерена начать закупки газа из Норвегии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

«Прямой поток норвежского газа на Украину — теперь реальность, начиная с 2022 года, — сообщил Белявский. — Нам осталось только построить интерконнектор (речь идет о газопроводе до Польши, — «Газета.Ru» ). Осенью должны начаться закупки труб».

«Мы рассматриваем проект с Польшей в трех плоскостях: доступ к мощностям отечественных хранилищ (у нас профицит мощностей по хранению газа — 50%) , возможный коридор для экспорта украинского газа (после покрытия собственных потребностей), и транзитный коридор «Север-Юг», — заявил Белявский «Газете.Ru».

Украина с конца 2015 года не закупает российский газ, который обеспечивал более половины украинского спроса. Сейчас «Нафтогаз» закупает газ по реверсу из Европы. Причем как минимум частично газ в этих объемах — все из той же России, европейские трейдеры продают неиспользованные остатки.

«Газпром» неоднократно выражал обеспокоенность сложившейся ситуацией: по мнению российской компании, при такой схеме в случае нехватки газа на Украине может возникнуть угроза транзита. Киев, в свою очередь, много раз заявлял о надежности Украины как транзитера и, действительно, пока ни разу не нарушал транзитных договоренностей.

Что касается закупок газа и обеспечения потребления, то Киев периодически заявляет о самых разнообразных возможностях: от закупок сжиженного газа из США до сокращения потребления.

Норвегия — крупнейший производитель газа в Европе. Однако газовые запасы страны уже не первый год истощаются, и, по прогнозам, эта тенденция уже не будет преодолена.

Но, по словам украинского эксперта в сфере энергетики, бывшего пресс-секретаря «Нафтогаза» Валентина Землянского , основные проблемы даже не в том, что газа в Норвегии может не хватить еще и на Украину.

«Во-первых, это достаточно долгосрочные планы, реализация которых весьма неопределенна в нынешних экономических условиях, — указывает Землянский. — Украина не имеет четкой стратегии экономического развития, следовательно, нет возможности определить необходимые объемы газа».

По словам эксперта, на сегодняшний день потребление промышленностью газа продолжает снижаться — высокие тарифы на газ заставляют население отказываться от газового отопления или минимизировать его потребление. То есть в ближайшие годы ожидать роста потребления газа в Украине, а следовательно, и его импорта из-за рубежа не приходится.

«Очень похоже, что заявление министерства носит сугубо политический характер и больше походит на «газовый безвиз», когда возможность закупки газа у Норвегии еще не означает наличие такой необходимости», — говорит Землянский.

Экономическая целесообразность проекта, по словам эксперта, безусловно вызывает вопросы: от вложений в интерконнектор с Польше до стоимости норвежского газа, который считается одним из самых дорогих в Евросоюзе

Украина не только не хочет покупать российский газ, что было бы выгоднее, но и пытается препятствовать российским газопроводным проектам, предназначенным для обеспечения европейских потребителей.

Речь идет о трубе «Северный поток-2» (мощность — 55 млрд кубометров), которая должна быть проложена через Балтийское море параллельно уже действующему первому «Северному потоку» до побережья Германии.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман 9 июня заявил, что Киев принимает «всесторонние меры» для того, чтобы не допустить строительства газопровода, который, по его словам, несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств.

«Хочу вас заверить, что все политические, а также юридические меры принимаются Украиной для защиты национальных интересов, в том числе координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта», — заявил Гройсман в Верховной Раде во время «часа вопросов правительству».