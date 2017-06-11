Савченко: Россия ударит ракетами по Киеву

Нардеп Надежда Савченко заявила, что после вступления Украины в НАТО Россия ударит по Киеву ракетами. Она заявила об этом шла речь во время эфира на телеканала ZiK, сообщает «Обозреватель» . Она отметила также, что для вступления в альянс Украине потребуется 25 лет.

«Вы готовы на такую вялую войну у нас на территории в 25 лет? По два-три-десять человек погибших в день. Готовы? Мне уже надоело… Вы готовы сделать из Украины поле боя, как было при Второй мировой войне?.. Сейчас дорогая цена. Представьте себе крылатые ракеты по Киеву, представьте себе за четыре часа пролет бомбардировщиками по Украине», — заявила она.

Савченко также высказалась за подготовку к армейской службе с шести лет. «Украинская армия должна начинаться с шести лет, и это не должно никого пугать», — отметила Савченко.