Генконсул рассказал о первых «безвизовых» украинцах в Испании

В первый день действия безвизового режима в Европу выехали сотни граждан Украины. Первых выехавших из страны встречали с плакатами «Приветствуем украинцев в Европе». Об этом заявила генконсул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая, сообщает «112 Украина»

«К сожалению, точных данных, сколько украинцев с биометрическими паспортами пересекли границу Украины, нет. Но возле нас здесь находятся около 20 человек. Из них по меньшей мере десять — безвизовые», — рассказала она.

Между тем в Киеве говорят, что проблем с безвизовым выездом у граждан не возникло.

«Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС без виз по состоянию на 5:35, измеряется сотнями. Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам», - говорится в Faceboоk МИД Украины.

Безвизовый режим со странами ЕС сегодня вступил в силу на Украине.

Отметим, что больше всего украинцев сейчас находится в Польше, где они заняты низкоквалифицированной работой, которую отказываются выполнять поляки.