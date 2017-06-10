День до безвиза: Европа замерла в ожидании потока украинцев

11 июня вступает в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом . Пока в Киеве пакуют чемоданы, в Польше в спешном порядке готовятся к транзитному удару .

Каждый день на вокзал пограничного польского города Пшемысль из Киева приезжают сотни страждущих - со своими заботами и надеждами. На границе Украины и Польши каждый день километровые очереди, в которых люди проводят по несколько суток. С отменой визового режима это количество возрастет в несколько раз. Для дальнейшей интеграции с ЕС виза гражданам Украины с завтрашнего дня уже не потребуется.

Тем не менее - особый, биометрический паспорт с правом нахождения в Европе не дольше 90 суток и множество других ограничений. Кроме биометрического паспорта, украинцы должны иметь при себе финансовые средства, а также документы, подтверждающие цель их приезда.