Активист Майдана рассказал о стрельбе по людям со стороны противников Януковича

Активист Майдана Владимир Венчак, уроженец Львовской области, раненый в ходе событий в Киеве в феврале 2014-го, заявил, что стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы «Украина», где находились оппозиционеры. Об этом он рассказал в ходе заседания суда по делу бойцов подразделения «Беркут», передают «Украинские новости».

По словам Венчака, сотрудники правоохранительных органов стреляли из помповых ружей вверх. «Первое ранение я получил в спину. Но не со стороны правительственного квартала, где была такая явная угроза. А со стороны гостиницы "Украина" (...). Даже на видео мы видели места попадания пуль, которые могли быть только со стороны гостиницы "Украина"», — приводит агентство слова активиста Майдана.

Венчак также отметил, что видел вооруженных людей на крыше здания консерватории, которых он сначала принял за силовиков, так как не мог представить, что гражданские лица могли бы носить оружие. Активист также высказал мнение, что, по его впечатлениям, сотрудники правоохранительных органов были против противостояния на Майдане.

В феврале ветеран силовой операции Киева в Донбассе Алим Яркулов выступил с утверждением, что активисты Майдана были убиты сторонниками оппозиции.

В феврале 2016-го активист Майдана Иван Бубенчик признался в том, что в 2014-м он начал первым стрелять по бойцам «Беркута» во время противостояния в центре Киева.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве и ряде других городов прошли массовые выступления, сопровождавшиеся столкновениями с силами правопорядка. В ходе событий, получивших название Евромайдан (Майдан), погибли более 100 человек. В результате массовых волнений на Украине произошла насильственная смена власти.