СБУ запретила въезд в страну немецкому политику за посещение Крыма

Въезд на Украину запретили депутату от партии Христианско-демократический союз Германии Вилли Виммеру. Соответствующее решение приняла Служба безопасности Украину ( СБУ ) в связи с тем, что политик посещал Крым без согласования своей поездки с украинскими властями. Об этом сообщает агентство «УНН»

«Службой безопасности Украины по состоянию на дату запроса принято решение о запрете въезда на территорию Украины Вилли Виммеру сроком на 5 лет», - говорится в сообщении.

Делегация из Германии побывала в Крыму 26 апреля в рамках проекта народной дипломатии. Всего на полуострове побывало около десяти политиков, журналистов, блогеров и предпринимателей. Вилли Виммер ранее занимал пост статс-секретаря министерства обороны Германии. Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.