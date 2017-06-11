Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

Порошенко торжественно объявил о запуске безвизового режима с Евросоюзом

Порошенко объявил о запуске безвизового режима с ЕС
Фото:
Президент Украины Петр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.
"Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!" — написал Порошенко в Facebook.
Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступает в силу в ночь на 11 июня.
Еще 36 источников
В мире
Европарламент МВД ЕС Совет Европы
Петр Порошенко
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости