В сети показали высланных из Астаны в степь на время «Экспо-2017» бомжей

В сети появилось видео лиц без определенного места жительства, которых вывезли из столицы Казахстана — Астаны во время проведения международной выставки «Экспо-2017». Запись на своей странице в Facebook опубликовал Angeff Evich.

На видео запечатлена группа выстроенных в ряд людей на обочине дороги в степи, перед ними стоят полицейские. «Этих людей вывезли и оставили за пределами Астаны, может в Костанайской (Кустанайской — прим. «Ленты.ру» ) области . Среди них я вижу даже инвалида с костылем, вот так они с людьми обращаются как с ненужным мусором!» — написал блогер.

Как сообщает издание «Устинка плюс» в департаменте внутренних дел Астаны заявили, что не смогут прокомментировать появившуюся запись, и рекомендовали обратиться в тот регион, где было снято видео. По информации полиции, лиц без определенного места жительства «доставляли в центр адаптации, устанавливали и передавали родственникам».

С 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана проходит международная выставка «Экспо-2017». Правительство республики придает мероприятию особое значение.