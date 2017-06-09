В МИД прокомментировали заявление Рады о планах вступить в НАТО

"Это прискорбная новость. Думаю, что все здравомыслящие люди должны понимать, что эта перспектива приведет к ужесточению геополитических вызовов на Украине и вокруг нее. И задуматься есть над чем не только в Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне", — сказал Карасин, комментируя решения Рады, которая определяет членство Украины в НАТО целью внешней политики Киева.