Евросоюз потребовал выдавать биометрические паспорта жителям Крыма и Донбасса

Глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу президента страны Петра Порошенко о выдаче жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов старого образца. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает УНИАН.

«Некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (так в Киеве называют неподконтрольную территорию Донбасса — прим. «Ленты.ру» ), не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию», — отметил Мингарелли.

Он подчеркнул, что все украинские граждане, имеющие биометрический паспорт, где бы они ни жили, могут путешествовать без визы. Представитель ЕС добавил, что эта позиция доведена до украинской власти.

24 мая Порошенко заявил, что жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма нельзя оставлять без заграничных паспортов. Он добавил, что этим гражданам можно выдавать документы старого образца.

В апреле замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко заявил, что крымчане, оставившие у себя украинские паспорта, смогут оформить биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в Евросоюз. Ранее в том же месяце Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Позднее документ был подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские паспорта получили 98 процентов жителей республики (около двух миллионов человек). При этом крымчанам, которые на момент объединения региона с РФ являлись гражданами Украины, разрешили не уведомлять власти о наличии украинского паспорта. Киев не признает результаты плебисцита, Москва настаивает на полном соответствии процедуры нормам международного права.