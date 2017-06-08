На Украине возбудили дело против Кличко за сокрытие недвижимости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за декларирования недостоверной информации. Об этом сообщает украинское "Радио Свобода", ссылаясь на расследование программы "Схемы".

В расследовании указывается, что в Гамбурге и Лос-Анджелесе есть имения, которыми пользуется семья Кличко, однако они не указаны в электронной декларации мэра. НАБУ начало уголовное производство после обращения юристов "Центра противодействия коррупции".

Как сообщается, журналисты программы "Схемы", основываясь на котором был подан запрос в НАБУ, выпустили расследовании о неуказанной недвижимости Кличко еще в декабре прошлого года.

В апреле сообщалось, что в Киеве начали сбор подписей за отставку Кличко.