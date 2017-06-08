США запретили Киеву обвинять Россию в террористической атаке на посольство

Утро 8 июня ознаменовалось для Украины сразу двумя примечательными событиями: в посольство США в Киеве бросили бомбу, а Верховная Рада нацелила страну в НАТО . Украинские профессиональные патриоты сразу связали оба события, обвинив во всем российских диверсантов. Впрочем, у экспертов «МК» и американских дипломатов по этому поводу есть другое мнение.

За то, чтобы членство в Североатлантическом альянсе стало приоритетом для внешней политики Украины на законодательном уровне, проголосовали 276 депутатов. Наверно, этот день мог бы стать большим праздником для правящей украинской элиты, если бы не одно «но»: в ночь на 8 июня неизвестный бросил что-то похожее на светошумовую гранату на территорию американского посольства в Киеве. Несмотря на то, что взрыв не причинил никаких разрушений зданию (снаряд приземлился на полянке между забором и флагштоком, оставив после себя небольшое черное пятно) и никого не ранил, республиканские власти поспешили окрестить инцидент терактом. В частности, об этом заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца

На роль заказчика и исполнителя преступного замысла ожидаемо была выдвинута Россия. Как объяснил советник главы МВД республики Антон Геращенко , Москва решила воспользоваться моментом, чтобы попасть в новостные ленты мировых информационных агентств и обвинить украинские власти в неспособности обеспечивать безопасность в своей столице. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Кремль вообще готов пойти на что угодно, лишь бы не пустить Киев в НАТО.

Но в самом посольстве не стали обвинять Россию в террористической атаке на США и скромно окрестили случившееся «инцидентом». Как было сказано в сообщении представительства, взрыв «небольшого зажигательного устройства» не принес никаких неудобств дипломатам, и они продолжают свою работу в штатном режиме.

После этого правоохранительные органы Украины настаивали на своей трактовке событий лишь несколько часов, а затем переквалифицировали дело с теракта на «злостное хулиганство». Эксперты «МК» объяснили, кто в действительности может стоять за преступлением:

Денис ДЕНИСОВ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии:

- В последнее время произошел целый ряд событий, которые беспокоят Украину. В частности, это возможная встреча президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа , заявление главы Франции об интенсификации «Нормандского формата», обострение на Донбассе, в рамках которого Киев не стесняется заявлять о своем наступлении, и так далее. На этом фоне вероятнее всего взрывы были организованы либо представителями так называемых «добровольческих батальонов», либо непосредственно сотрудниками украинских спецслужб. Это необходимо им для того, что обвинить Россию в террористической атаке на США, и тем самым попытаться не допустить развития ее дипломатических побед. Однако в контексте не сформированной позиции администрации Трампа в отношении украинского кризиса Вашингтону подобная трактовка не выгодна, поэтому он настоял на переквалификации уголовного дела. Вместе с тем это совершенно не значит, что в итоге украинские следователи не обвинят Россию в нападении на посольство, ведь для современного Киева даже в провале асфальта виновата злая воля Кремля.

Андрей БУЗАРОВ, член Общественного совета МИД Украины:

- Сложно сказать, кто мог стоять за этим преступлением, но его результатом станет усиление мер безопасности на Украине, еще большее осложнение отношений между Киевом и Москвой, вплоть до введения визового режима под предлогом недопущения в республику террористов, и так далее. Также различные политические силы страны будут использовать этот эпизод для своего пиара. Впрочем, даже если в результате расследования заявят, что преступление совершили граждане России или как-то иначе связанные с ней люди, посольство США все равно будет крайне аккуратно в своих оценках, потому что американские дипломаты пока не понимают позицию Трампа по Украине.