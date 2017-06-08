Сотрудники дипмиссии США не рассматривают как теракт взрыв, произошедший ночью в четверг, 8 июня, на территории американского посольства в Киеве. Соответствующая запись размещена на официальной странице посольства в Facebook.

«Повреждений имущества посольства не было. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом», — говорится в тексте официального сообщения. В посольстве также подчеркнули, что тесно сотрудничают с работниками правоохранительных органов по расследованию данного инцидента.

Изначально украинские правоохранительные органы придерживались прямо противоположного мнения. «Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт», — писала на своей странице в Facebook спикер киевской полиции Оксана Блищик , добавив, что уголовное дело по статье 258 УК Украины (террористический акт) уже возбуждено.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что МИД «решительно осуждает террористический акт на территории Посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства»

После заявления сотрудников посольства о том, что ночной взрыв не может считаться терактом, в Киеве резко изменили свое мнение о характере произошедшего инцидента. Преступление было переквалифицировано с теракта на злобное хулиганство, о чем сообщил глава украинской Нацполиции Сергей Князев

«Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого происшествия как злостное хулиганство», — говорит Князев. В то же время, по словам Князева, «в рамках данного уголовного дела для объективного расследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью».

В поступившем после этого сообщении украинского МИД, слово «теракт» также не упоминается — вместо этого взрыв охарактеризован как «преступные действия».

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает преступные действия, связанные со взрывом на территории Посольства США в Украине. Упомянутые действия являются абсолютно недопустимыми и требуют проведения скорейшего тщательного расследования этого преступления, его соответствующей квалификации и самого строгого наказания виновных», — гласит текст сообщения украинского ведомства, в котором также указывается, что

Украина принимает свою ответственность за инцидент в связи с международными нормами обеспечения безопасности дипмиссий.

Еще до того, как произошедший взрыв перестал считаться терактом, происшествие вызвало бурное обсуждение среди депутатов Верховной Рады . В результате которого родилось несколько теорий о «русском следе». В частности, об этом заявил депутат Верховной Рады и член коллегии украинского МВД Антон Геращенко в интервью телеканалу «112 Украина». Согласно его «личной версии», «в конечном итоге это (взрыв — «Газета.Ru» ) сделали по заданию с РФ».

«Цель очень простая — это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве опасно, каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу», — говорит советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Еще один народный депутат Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко также видит в атаке на американское посольство «русский след». При этом он связал взрыв с состоявшимся 8 июня голосованием по законодательному закреплению приоритета вступления Украины в НАТО во внешней политике.

«Если это действительно был какой-то взрыв, целенаправленная террористическая атака, то, конечно, странное совпадение, что перед голосованием по НАТО. В такие совпадения я не верю.

Такие странные совпадения говорят о том, что, конечно, вопрос вступления Украины в НАТО очень волнует РФ и они готовы сделать любое действие, чтобы сорвать этот процесс», — говорит украинский нардеп. Впрочем, он добавил, что стоит дождаться заключения правоохранительных органов.

Напомним, что сообщение о взрыве на территории посольства США, расположенного в центральном районе Киева — Шевченковском, поступило в дежурную часть 8 июня в 00.05. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство, которое представители посольства позже охарактеризовали как «небольшое зажигательное устройство».