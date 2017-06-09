Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе

Президент Украины Петр Порошенко 11 июня, в день введения безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза , поедет на украино-словацкую границу в Закарпатской области, где встретится с президентом Словакии Андреем Киской . Об этом в пятницу, 9 июня, сообщается на сайте главы государства.

«Лидеры двух стран примут участие в символической церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны», — говорится в сообщении. Также отмечается, что затем главы государств проведут переговоры.

Ранее в пятницу глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу Порошенко о выдаче жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов старого образца. Он подчеркнул, что все украинские граждане, имеющие биометрический паспорт, где бы они ни жили, могут путешествовать без визы.

24 мая Порошенко заявил, что жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма нельзя оставлять без заграничных паспортов. Он добавил, что этим гражданам можно выдавать документы старого образца.

В апреле Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Позднее документ был подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские паспорта получили 98 процентов жителей республики (около двух миллионов человек). При этом крымчанам, которые на момент объединения региона с РФ являлись гражданами Украины, разрешили не уведомлять власти о наличии украинского паспорта. Киев не признает результаты плебисцита, Москва настаивает на полном соответствии процедуры нормам международного права.