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Украинцам сообщили неприятные новости относительно "безвиза"
После того как на Украине прошла эйфория из-за либерализации визового режима с ЕС, вступающего в силу 11 июня, официальный Киев и его "международные партнеры" начали сообщать населению неприятные нюансы этого нововведения.
В частности, началась разъяснительная кампания о том, кого и почему могут не пустить в Европу при наличии всех необходимых документов и по каким причинам "безвиз" может резко окончиться, так и не начавшись.
Например, государственная пограничная служба Украины выпустила разъяснение, в котором украинских туристов предупредили: пограничники стран ЕС могут не впустить украинцев, если те не смогут внятно объяснить цель поездки. "Пограничная проверка должна установить, что путешественник не планирует нарушать европейские миграционные правила, а пограничники будут проверять условия въезда. Запомните, биометрический паспорт, подтверждение цели и условий пребывания и финансовое обеспечение (или гарантии) необходимы по умолчанию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.
Украинский фонд "Возрождение", спонсируемый Джорджем Соросом, провел исследование, которое показало: рядовые украинцы воспринимают безвизовый режим как автоматическое разрешение на работу в ЕС, что не соответствует действительности и в перспективе чревато отменой визовой либерализации. На этом фоне в украинских социальных сетях распространяются панические слухи о том, что МИД Польши запретит въезд украинцам, участвовавшим в боевых действиях на Донбассе. И хотя официально эти слухи не подтверждаются, случаи отказа в польских визах украинским военнослужащим уже имели место.
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