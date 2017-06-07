После того как на Украине прошла эйфория из-за либерализации визового режима с ЕС , вступающего в силу 11 июня, официальный Киев и его "международные партнеры" начали сообщать населению неприятные нюансы этого нововведения.

В частности, началась разъяснительная кампания о том, кого и почему могут не пустить в Европу при наличии всех необходимых документов и по каким причинам "безвиз" может резко окончиться, так и не начавшись.

Например, государственная пограничная служба Украины выпустила разъяснение, в котором украинских туристов предупредили: пограничники стран ЕС могут не впустить украинцев, если те не смогут внятно объяснить цель поездки. "Пограничная проверка должна установить, что путешественник не планирует нарушать европейские миграционные правила, а пограничники будут проверять условия въезда. Запомните, биометрический паспорт, подтверждение цели и условий пребывания и финансовое обеспечение (или гарантии) необходимы по умолчанию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.