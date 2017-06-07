В Киеве решили выставить России счет за разбитые дороги в Крыму

Киев может выставить России счет за разрушенные дороги в Крыму и Донбассе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя «Укравтодора» Александр Харченко в ответе на запрос украинского издания «Главком».

Журналисты обратились в государственное агентство с вопросом о том, как будет действовать Киев, если захочет предъявить претензии за разрушение инфраструктуры на территориях, которые украинские власти перестали контролировать с 2014 года.

«Механизм осуществления защиты прав и интересов Украины определен порядком (...) рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел по участием иностранного субъекта и Украины», — говорится в ответе «Укравтодора».

В документе отмечается, что украинские власти не обследуют состояние автомобильных трасс в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Харченко отметил, что с 2014 года Киев не выделяет из бюджета средства на поддержание дорожной инфраструктуры на полуострове.

В конце марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев выставит России счет за пользование воздушным и морским пространством Крыма.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам прошедшего на полуострове референдума. Киев отказался признать итоги плебисцита. В Москве со своей стороны подчеркивают, что процедура вхождения региона в состав РФ полностью соответствовала международному праву, и называют вопрос о принадлежности региона закрытым.

Украинские официальные лица также обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. В Кремле опровергают эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.