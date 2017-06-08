Янукович пообещал отдать Донбассу «мифические миллиарды долларов» в случае их обнаружения

Если у бывшего президента Украины Виктора Януковича обнаружатся банковские счета за рубежом, он готов отдать эти «мифические миллионы и миллиарды долларов» на помощь жителям Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир.

«Янукович всегда утверждал, что у него нет банковских счетов или иных активов в Швейцарии или в любой другой стране, кроме Украины», — написал Кирасир на своей странице в Facebook.

По его словам, это подтверждается и официальным письмом Генпрокуратуры Украины от 22.04.2015 года.

«Регулярные упоминания представителями украинских властей фамилии Януковича о «мифических миллионах и миллиардах долларов» якобы принадлежащих экс-Президенту являются откровенной спекуляцией. Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции в которой погряз нынешний режим», — заявил пресс-секретарь Януковича.

Он отметил, что в случае обнаружения каких-либо средств на зарубежных банковских счетах, оформленных на Януковича, экс-президент Украины предлагает направить их на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооружённого конфликта.