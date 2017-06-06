Ростов-на-Дону отказался принять лайнер «Генерал Ватутин»

Глава службы эксплуатации АО «Ростовский порт» Виталий Вирабян заявил, что порт не намерен впускать украинский теплоход «Генерал Ватутин». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Вирабяна, ему не поступало указаний принять лайнер. «Мы занимаемся только грузовыми теплоходами, мы не проинформированы вообще, что в наш адрес идет что-то такое. Да и как он может прийти сюда – у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда», - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что «Генерал Ватутин», отправившийся в круиз из Киева, вместо Одессы по неизвестной причине двинулся в Ростов-на-Дону. Сообщалось, что в начале путешествия теплоход отправился из Херсона прямиком в Измаил (Одесская область), хотя по плану должен был прибыть в порт Одессы. Утром 5 июня судно вышло из города Вилково Одесской области и взяло курс на Крым. Ночью оно обошло южный берег полуострова и направилось к Ростову-на-Дону. Позже появилась информация, что теплоход был продан, и в российский город лайнер направляется по плану.