Украинский лайнер «Ватутин» внезапно взял курс к берегам РФ

Украинский теплоход «Генерал Ватутин», 1 июня отправившийся в круиз из Киева, отказался заходить в Одессу и направился в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает издание «Думская».

Причина такого решения экипажа лайнера неизвестна. Официального подтверждения информации о смене курса пока нет.

По данным «Думской», сначала теплоход двинулся из Херсона прямиком в Измаил (Одесская область), хотя по плану должен был прибыть в порт Одессы. Утром 5 июня «Генерал Ватутин» вышел из города Вилково Одесской области и взял курс на Крым. Ночью он обошел южный берег полуострова и направился к Ростову-на-Дону.

На борту «Генерала Ватутина» может находиться до 280 пассажиров.