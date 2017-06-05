ВСУ привели в повышенную готовность из-за учений «Славянское братство — 2017»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в состояние повышенной готовности из-за российско-белорусско-сербских учений «Славянское братство — 2017». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко , передает «Украинская правда».

«Мы внимательно наблюдаем за переброской войск, усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах (...) Все, кто сейчас находится на передовой, а также вдоль государственной границы Украины, приведены в соответствующее состояние готовности», — сказал он.

По словам Лысенко, «любые учения являются возможной угрозой».

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов высказал мнение, что назначенные на сентябрь совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции.

Учения «Славянское братство — 2017» пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский. Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), впервые за три года истории учений на них будет сформирована батальонная тактическая группа, из российских, белорусских и сербских военнослужащих. В рамках мероприятия будут отрабатываться задачи по противодействию терроризму.

В Киеве регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях по отношению к Украине. В Москве отмечают несостоятельность этих обвинений, указывая на отсутствие доказательств.