Политолог рассказал о самом слабом месте Порошенко

Украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук рассказал, почему оппоненты президента Украины Петра Порошенко начали «раскачивать под ним лодку». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Порошенко тогда подсуетился и использовал ситуацию с выгодой для себя. С одной стороны — срывал минские соглашения. С другой — банкротил [предпринимателя Рината] Ахметова, который, потеряв бизнес на Донбассе, стал полностью "ручным"», — пишет Корнейчук.

«Но ключевое ведь в другом. Порошенко показал: он жутко боится любых радикалов и даже ряженных добровольцев в виде [депутата Верховной Рады , координатора блокады самопровозглашенных республик Донбасса Семена] Семенченко», — указал он. По его словам, «оказалось в итоге, что у Порошенко нет против них никакого силового аппарата».

«Поэтому ТАТС четко увидели самое больное место Порошенко. И начали по нему методично бить», — резюмировал Корнейчук.

В мае политолог назвал жителей Украины «молчаливым стадом, которое можно лупить кнутом все сильнее».

Торговая блокада Донбасса велась радикалами с конца января до середины марта при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось объявить режим чрезвычайного положения в энергетике. 1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. О начале акции Семенченко объявил в декабре 2016-го.