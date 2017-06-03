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Украинское радио начало вещание на ДНР и ЛНР

Украинское радио начало вещание на ДНР и ЛНР
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Украинское радио начало вещание на самопровозглашённые ДНР и ЛНР и пограничные области России, сообщает Интерфакс.
«2 июня из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц Первого канала Украинского радио (НСТУ)», — заявил на пресс-конференции в Краматорске глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Сигнал будет охватывать Донецкую и Луганскую области, включая ДНР и ЛНР, а также Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Также сигнал охватит территории России, граничащие с Донбассом.
В декабре 2016 года президент Украины Пётр Порошенко открыл телевышку на горе Карачун вблизи Славянска, которая должна вести вещание на территорию Донбасса.
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Интерфакс
Павел Жебривский Петр Порошенко
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