Украинское радио начало вещание на ДНР и ЛНР

Украинское радио начало вещание на самопровозглашённые ДНР и ЛНР и пограничные области России, сообщает Интерфакс

«2 июня из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц Первого канала Украинского радио (НСТУ)», — заявил на пресс-конференции в Краматорске глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

Сигнал будет охватывать Донецкую и Луганскую области, включая ДНР и ЛНР, а также Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Также сигнал охватит территории России, граничащие с Донбассом.