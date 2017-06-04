В Италии появилась петиция о признании ЛНР и ДНР

На популярном сайте change.org опубликована петиция, призывающая к признанию народных республик Донбасса.

Инициаторами документа, адресованного президенту Италии Серджо Маттарелле и парламенту страны, выступили представители организации "Антифашистская Украина". Вдохновило их на этот шаг недавнее посещение Луганской Республики.

Делая основной упор на важность международного принципа невмешательства и самоопределения народов, авторы петиции обращают внимание на то, что на референдуме 11 мая 2014 года население Донбасса проголосовало за создание Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. По их мнению, именно с этого момента киевский режим развязал братоубийственную войну. Вдобавок ко всему, после подписания Минских соглашений, украинское правительство отказывается выполнять даже базисные пункты этого договора, что еще больше отдаляет страдающих от бомбежек граждан Донбасса от Украины.

"Признание Луганской и Донецкой Народных Республик является единственным способом вернуть гражданам Донбасса нормальную жизнь, восстановить экономический и промышленный потенциал региона. Признание ДНР и ЛНР - это признание того, что борьба с фашизмом является универсальной ценностью. Этот акт должен защитить достоинство граждан и является гарантией жизни в условиях мира и демократии", - говорится в петиции.

Под документом поставили свои электронные подписи уже 284 человека.