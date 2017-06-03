Порошенко подписал закон о гарантиях для абитуриентов из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, в котором прописаны дополнительные возможности абитуриентов из Крыма для получения высшего образования в учебных заведениях Украины, сообщила пресс-служба главы украинского государства. Закон был принят Верховной радой 16 мая. Целью закона является создание дополнительных возможностей жителям Крыма для обучения в вузах на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей Украины по результатам вступительных испытаний в пределах установленной квоты. Определяются квоты в вузах этих областях в объеме 1 тыс. мест государственного заказа, передает РИА «Новости» . Закон вступает в силу после опубликования, а вводится в действие через месяц.

Напомним, в России у абитуриентов из Крыма также действуют преференции при поступлении в вузы. Им, в частности, разрешено поступать в вузы без ЕГЭ до 2018 года.