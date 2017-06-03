Мы не бедный родственник, который стучит в дверь, а щит Европы - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов сравнил украинских военных в кровопролитной войне в Донбассе с потомками Давида, которые победили великана Голиафа. Об этом он заявил на уже шестом молитвенном завтраке в Киеве.

Турчинов зачитал Библию, после чего вспомнил истории о победах маленьких армий над более значительными врагами. Провел параллели с 2014 годом, когда украинские силовики поехали в Донбасс только со стрелковым оружием и отбили агрессора .

По его словам, Украина не является бедным родственником, а она щит для Европы и ее защита. Турчинов уверен, что стране удастся защитить не только себя, но и новых партнеров от врага .

Мы очень благодарны нашим европейским друзьям, которые в мае предоставили нам безвиз. Это очень важно для нас, но наша страна не бедный родственник, который стучит в дверь, наша страна, наши ВС и другие воинские формирования являются щитом Европы и ее защитой. Так есть сегодня и так будет, подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что Александр Турчинов заявил во время поездки на передовую в Донбасс, что война для Киева закончится, когда ВСУ возьмут Москву .