Водонаеву задержали в аэропорту Минска

Модель Алена Водонаева и певец Алекс Малиновский были задержаны в аэропорту Минска. По некоторым данным, звезды пытались незаконно вывезти из страны крупную сумму денег.

Тревожные известия из аэропорта Минска начали поступать еще в ночь на 3 июня. Первой о скандале в здании главной воздушной гавани Белоруссии сообщила Водонаева.

"7 часов в аэропорту Минска. Когда все это закончился не понятно. Чуть позже все расскажу. Но честно, с таким сталкиваюсь впервые", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram. Подпись к следующей фотографии модели гласила, что на разбирательство ушло порядка 11 часов.

Из-за чего задержали Водонаеву и Малиновского, остается неизвестным. Звезда рассказала, что скандал случился из-за 30 тысяч долларов. "Пошли не по красному коридору, где надо было задекларировать аванс, а по зеленому. Когда у нас спросили, сколько мы везем денег, мы ответили честно. Сотрудники таможни крайне непрофессионально себя вели, устроили цирк с издёвками, отказывались пригласить консула", – цитирует ее Life.ru.

По словам Водонаевой , из-за действий таможенников она была задержана на 11 часов и пропустила свой самолет. "Я пытался объяснить на допросе, что мы пересекли линию, потому что сотрудник таможни потребовал у нас паспорт. Мы не собирались скрывать ввозимую сумму", – оправдался Малиновский.

Источник же в белорусской таможне сообщил, что у Водонаевой и Малиновского не изымали 30 тысяч долларов. "За вчерашние сутки в Национальном аэропорту Минск было два случая нарушения провоза валюты. Это были два мужчины. Там совершенно другие суммы, другие фамилии", – цитирует его Sputnik

Специалист напомнил, что вывезти по зеленому коридору из страны можно не более десяти тысяч долларов. "А если больше этой суммы, то, пожалуйста, через "красный" коридор, и нужно задекларировать", – добавил собеседник издания.