Минобороны Украины прокомментировало «наступательные действия»

Спикер Минобороны Андрей Лысенко заявил, что украинские военные продвинулись в нейтральную зону Донбасса, ближе к Бахмутской трассе, поскольку эти позиции по Минским договоренностям должны были передать им. Об этом сообщает 112.ua.

«Украинские военные не проводят наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена минскими договоренностями», - подчеркнул Лысенко. Он добавил, что из-за «постоянных обстрелов» украинским силовикам приходится периодически переносить опорные пункты и наблюдательные посты.

Лысенко заверил, что «Украина четко придерживается минских договоренностей».

Ранее в СМИ появилась информация, что бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады продвинулись на 1,5 километра в нейтральную зону к Бахмутской трассе. Сообщалось, что этому «предшествовали месяцы кропотливой работы разведывательных подразделений, которые изучали местность и поведение противника, особенности минирования данной территории». После этого спикер пресс-штаба украинской операции в Донбассе Антон Миронович заявил, что ВСУ хочет обезопасить личный состав и усилить позиции. «Вдоль всей линии разграничения мы сейчас полностью контролируем ситуацию, и если у нас возможность немного усилить свои позиции, мы этим обязательно пользуемся», - подчеркнул он.