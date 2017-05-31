В Киеве продолжают "веселить" народ. На этот раз отличился депутат Рады Дмитрий Тымчук . Он уверено заявил, что знает, чего "до одури" боится Россия. При этом озвучил свои подсчеты насчет итогов войны между российской армией и ВСУ.

В интервью украинскому изданию "Апостроф" депутат заявил, что Россия, оказывается, "до одури боится" наступления вооруженных сил Украины. И все потому, что, добавил Тымчук, ВСУ будет достаточно "одного - двух ударов", чтобы захватить Донбасс и выйти к границе с Россией.

"Они потому и цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что Вооруженные силы Украины проведут такую операцию и на протяжении, думаю, пяти-шести дней выйдут на границу Российской Федерации", - грезил Тымчук.

При этом он тут же начал противоречить самому себе, сообщив читателям "Апострофа", что Россия может захватить Херсонскую область для жизнеобеспечения Крыма. Так разве "до одури" испуганная армия в состоянии проводить успешные наступательные операции?