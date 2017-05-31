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В Киеве рассказали, чего "до одури боится" Россия
В Киеве продолжают "веселить" народ. На этот раз отличился депутат Рады Дмитрий Тымчук. Он уверено заявил, что знает, чего "до одури" боится Россия. При этом озвучил свои подсчеты насчет итогов войны между российской армией и ВСУ.
В интервью украинскому изданию "Апостроф" депутат заявил, что Россия, оказывается, "до одури боится" наступления вооруженных сил Украины. И все потому, что, добавил Тымчук, ВСУ будет достаточно "одного - двух ударов", чтобы захватить Донбасс и выйти к границе с Россией.
"Они потому и цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что Вооруженные силы Украины проведут такую операцию и на протяжении, думаю, пяти-шести дней выйдут на границу Российской Федерации", - грезил Тымчук.
При этом он тут же начал противоречить самому себе, сообщив читателям "Апострофа", что Россия может захватить Херсонскую область для жизнеобеспечения Крыма. Так разве "до одури" испуганная армия в состоянии проводить успешные наступательные операции?
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