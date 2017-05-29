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Раскрыты характеристики новейшей украинской ракеты
Фото: страница Юрия Бирюкова в Facebook
Новейшая украинская ракета для РСЗО «Смерч» обладает индивидуальной системой наведения. Характеристики вооружения раскрыл советник украинского президент Юрий Бирюков в своем аккаунте в Facebook.
«На борту каждого изделия боевая часть весом в 250 килограммов. На установке 12 ракет. Каждая ракета индивидуально наводится на цель. Стреляли с полигона в Одесской области по полигону в Херсонской. Отклонение от цели — около полутора десятка метров», — написал Бирюков.
Бирюков добавил, что от разработки до производства ракеты прошло полтора года. Всего в производстве были задействованы около полутора десятков украинских предприятий, большинство из которых находятся в концерне «Укроборонпром». В войска ракета поступит через несколько месяцев. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели испытания новой ракеты 26 мая. На стрельбах присутствовали глава государства Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
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