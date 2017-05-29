Раскрыты характеристики новейшей украинской ракеты

Новейшая украинская ракета для РСЗО «Смерч» обладает индивидуальной системой наведения. Характеристики вооружения раскрыл советник украинского президент Юрий Бирюков в своем аккаунте в Facebook

«На борту каждого изделия боевая часть весом в 250 килограммов. На установке 12 ракет. Каждая ракета индивидуально наводится на цель. Стреляли с полигона в Одесской области по полигону в Херсонской. Отклонение от цели — около полутора десятка метров», — написал Бирюков.