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На Украине обыскивают «Яндекс»
В офисы российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе с проверками пришли представители Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем», - рассказал агентству представитель «Яндекса».
По его словам, в компании готовы сотрудничать и предоставить СБУ всю необходимую информацию «в рамках правовых процедур».
16 мая Украина расширила санкционные списки против россиян и российских компаний. В обновленный перечень вошли "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", а также РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда".
Позже в компании заявили, что в результате данного решения от санкций в первую очередь пострадают украинские пользователи.
«Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов», - отметили в пресс-службе.
По словам представителей компании, бизнес группы компаний «Яндекса» - очень большой, поэтому санкции на него повлиять не смогут.
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