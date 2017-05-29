На Украине обыскивают «Яндекс»

«Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем», - рассказал агентству представитель «Яндекса».

По его словам, в компании готовы сотрудничать и предоставить СБУ всю необходимую информацию «в рамках правовых процедур».

"ТВ Центр", 16 мая Украина расширила санкционные списки против россиян и российских компаний. В обновленный перечень вошли "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", а также РБК ВГТРК , "НТВ Плюс" и "Звезда".

Позже в компании заявили, что в результате данного решения от санкций в первую очередь пострадают украинские пользователи.

«Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов», - отметили в пресс-службе.

По словам представителей компании, бизнес группы компаний «Яндекса» - очень большой, поэтому санкции на него повлиять не смогут.