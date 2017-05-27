Турчинов: украинские ракеты бьют точно в цель

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что очередные испытания ракет украинского производства прошли удачно. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой в пресс-службу СНБО.

В испытаниях приняли участие президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Украины Степан Полторак . Турчинов отметил, что украинские ракеты - эффективное и высокоточное оружие. По его словам, была проведена проверка работы системы управления ракетами во время наводки и поражения целей на повышенной дальности.

«Расстояние от точки прицеливания до места попадания составляло всего около 17 метров, это при том, что зона поражения подобной ракеты - 300 метров», - сказал он. Турчинов считает, что это очень хороший результат. «Главное, что я могу сказать, - украинские ракеты бьют точно в цель», - констатировал он.