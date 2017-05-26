Украину вместе с Гвинеей-Бисау лишили права голоса в Генассамблее ВОЗ

Так глава кабмина объяснил депутатам, почему Киев не смог принять участие в выборах генерального директора ВОЗ 23 мая. По словам Гройсмана, из-за экономической ситуации вопросы о взносах в международные организации «отошли на второй план». Как отмечает «Страна», вместе с Украиной из-за задолженности права голоса были лишены Центрально-Африканская Республика, Коморские острова и Гвинея-Бисау.

Украина имеет внешний долг в размере около 13 миллиардов долларов, который Киев обязан погасить до 2019-го. Для покрытия дефицита бюджета правительство страны заимствует средства за рубежом. 3 мая Всемирный банк выделил Киеву кредит в размере 150 миллионов долларов на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий.

В апреле Международный валютный фонд потребовал от Киева повысить пенсионный возраст для продолжения сотрудничества.