Официально: мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан

Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокурорами, заявила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

"Мэр Кишинева задержан по делу о платных парковках", — заявила Старински.

Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

Ранее в НАЦ сообщили, что в четверг по делу о коррупции, получении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий задержаны 9 человек. Среди них секретарь муниципального совета Кишинева и двое мунсоветников, а также шесть сотрудников ряда компаний.

Все случаи, по которым были заведены уголовные дела, изучались в течение нескольких месяцев. За этот период были собраны видео и аудио доказательства, подтверждающие многочисленные случаи превышения служебных полномочий, дачи и получения взяток, оказания влияния на принятие мунсоветом определенных решений, а также, принятие благоприятных решений в отношении определенных бизнесменов..

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