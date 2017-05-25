НАТО вооружит Украину «копьями»

Украинская армия в ближайшее время может получить от НАТО ПТРК Javeline (досл. «метательное копье» - прим. ред.), Об этом говорится в статье и.о главы миссии Украины при НАТО Егора Божка для «Европейской правды».

Дипломат также отмечает, что Украина надеется, что НАТО предоставит стране технологии для самостоятельного производства Javeline. «В Украине часто звучит мнение, что, мол, "настоящая помощь - это предоставленные нам" Джавелин ". И я искренне убежден: лучше научить нас ловить рыбу и дать удочку, чем постоянно давать нам рыбу» , - пишет Божка, подчеркнув, что в настоящее время Украина делает все возможное для того, чтобы этот план был реализован.

Украина ведет вопрос о поставках в страну ПТРК Javeline с 2014, однако к настоящему времени поставки так и не начались.