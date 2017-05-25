Журналист сообщил о гибели командира батальона «Хулиган» ополчения ЛНР

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб командир батальона «Хулиган» народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Цвях (позывной Комбат). Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный корреспондент телеканала «Россия» Александр Рогаткин.

«Погиб Володя Цвях — легендарный комбат. На передовой, вместе с командиром своей разведки», — сказал Рогаткин.

О гибели Цвяха сообщается также на странице «Новости ЛНР» «ВКонтакте». «Ты всегда был на "передке", в бою не прятался за спинами бойцов, за что уважали и любили.Смелый, умный, честный...» — говорится в публикации. Официального подтверждения гибели ополченца нет.

О своем отношении к войне Цвях рассказывал в интервью журналистам в 2015 году, видео доступно на YouTube. «Хотелось бы освободить свою землю, а там будет видно. Если не успокоятся украинские войска, если это нужно будет жителям остальной Украины, то мы пойдем дальше — в Харьков, Киев, Львов», — объяснил он. Ополченец добавлял, что не стремится воевать с призывниками Вооруженных сил Украины. «Для меня интересно повоевать с "Айдаром", "Донбассом", "Днепром" (батальоны украинских националистов — прим. «Ленты.ру» )», — сказал Цвях.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.