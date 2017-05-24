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Министр юстиции Украины раскритиковал работу Интерпола
Министр юстиций Павел Петренко, комментируя снятие с международного розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил, что Интерпол политически ангажирован. Об этом сообщает украинский «Пятый канал».
«На самом деле есть элемент политики в деятельности Интерпола, к сожалению», - сказал Петренко.
По словам Петренко, некоторые страны-члены Интерпола, в том числе и Россия, уже несколько лет грубо нарушают международное законодательство и не выдают преступников по запросам Украины. Однако при этом они сохраняют свой мандат и могут влиять на решения организации.
Министр отметил, что такое влияние отрицательно отражается на деятельности Интерпола.
Ранее Интерпол снял с международного розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене. Также организация отказалась объявлять в розыск депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко.
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