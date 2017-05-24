Министр юстиции Украины раскритиковал работу Интерпола

«На самом деле есть элемент политики в деятельности Интерпола, к сожалению», - сказал Петренко.

По словам Петренко, некоторые страны-члены Интерпола, в том числе и Россия, уже несколько лет грубо нарушают международное законодательство и не выдают преступников по запросам Украины. Однако при этом они сохраняют свой мандат и могут влиять на решения организации.

Министр отметил, что такое влияние отрицательно отражается на деятельности Интерпола.