Лавров заподозрил Киев в попытке выйти из минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания киевских властей наводят на подозрения о намерении Украины выйти из минских договоренностей. Глава МИД выразил надежду, что подход мирового сообщества по последовательному и полному выполнению договоренностей будет услышан в Киеве.

Россия подозревает, что Украина намерена выйти из минских договоренностей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"В последнее время наблюдаются высказывания, которые роняют подозрения в попытках выйти из минского комплекса мер", - сказал он.

Такое заявление министр сделал по итогам переговоров с хорватским коллегой. По словам Лаврова, Россия и Хорватия выступают за строгое следование принципам, заложенным в минские договоренности. Глава российского МИД выразил надежду, что такой подход всего мирового сообщества будет услышан, прежде всего, в Киеве.