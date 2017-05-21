В Киеве сообщили, что Турция официально разрешила украинцам въезд по внутренним паспортам

Председатель государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что в ближайшее время украинские граждане смогут въезжать в Турцию при помощи внутреннего паспорта (ID карты).

«Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 об внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию», — написал Соколюк в Facebook.

Он подчеркнул, что ожидает ноты МИД с официальной датой начала поездок.

«Я думаю, (это) одна-две недели», — пояснил глава ведомства.

14 марта Украина и Турция подписали соглашение о взаимном въезде по ID-картам.