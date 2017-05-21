Рядом с Крымом идут украинские антитеррористические учения

В "запланированных мероприятиях" в Одессе и одноименном регионе под эгидой СБУ - главного профильного координатора - участвуют подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил Украины.

"Тренажи и отработки", как сообщает пресс-служба СБУ, проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, с учетом "актуальных сегодня для государства внешних и внутренних угроз национальной безопасности и общественному порядку".

Для обезвреживания условных диверсантов и террористов правоохранители, военные и спасатели привлекают "наиболее эффективные и современные средства".

В учениях задействован личный состав антитеррористической коалиции, "обладающий высоким профессионализмом и достаточным боевым опытом".

Параллельно с одесскими учениями, завершающимися 25 мая, аналогичные тактико-специальные учения пройдут и в Николаеве. Как информирует пресс-служба Николаевской областной государственной администрации, в период с 22 по 26 мая учения коснутся Международного аэропорта "Николаев" и прилегающей к аэропорту зоны - микрорайона Матвеевка, села Баловное и лесного массива между населенными пунктами. Цель учений - отработка действий по подготовке и проведению антитеррористической и контрдиверсионной операции. При проведении практической фазы учений предусматривается установка блокпостов и проверка документов, перекрытие путей, в том числе на участке Николаев-Новая Одесса.