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Яценюк назвал главной целью Украины вступление в НАТО
Главной целью Украины является вступление в НАТО, заявил бывший премьер-министр страны, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью телеканалу CBC в ходе рабочего визита в Канаду.
«Главная цель моей страны — стать членом НАТО. Сегодня украинское войско защищает не только территориальную целостность Украины — мы защищаем границы стран-членов НАТО», — цитирует Яценюка пресс-служба партии.
По его словам, он уверен, что Украина достигнет своей цели и вступит в альянс.
«Мы очень реалистичны. Это не произойдёт сегодня, или завтра утром, или во время следующего саммита НАТО. Но это точно произойдёт», — заявил Яценюк.
Экс-премьер Украины также выразил надежду на то, что украинский вопрос будет поднят на саммите «Большой семёрки».
«Я ценю роль Канады и вашего правительства. И опять-таки, надеюсь, что ваше правительство поднимет украинский вопрос, и он будет на радарах НАТО и «Большой семёрки», — добавил он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его цель заключается в том, чтобы Украина стала частью Шенгенской зоны.
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