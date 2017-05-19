Яценюк назвал главной целью Украины вступление в НАТО

Главной целью Украины является вступление в НАТО , заявил бывший премьер-министр страны, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью телеканалу CBC в ходе рабочего визита в Канаду.

«Главная цель моей страны — стать членом НАТО. Сегодня украинское войско защищает не только территориальную целостность Украины — мы защищаем границы стран-членов НАТО», — цитирует Яценюка пресс-служба партии.

По его словам, он уверен, что Украина достигнет своей цели и вступит в альянс.

«Мы очень реалистичны. Это не произойдёт сегодня, или завтра утром, или во время следующего саммита НАТО. Но это точно произойдёт», — заявил Яценюк.

Экс-премьер Украины также выразил надежду на то, что украинский вопрос будет поднят на саммите «Большой семёрки».

«Я ценю роль Канады и вашего правительства. И опять-таки, надеюсь, что ваше правительство поднимет украинский вопрос, и он будет на радарах НАТО и «Большой семёрки», — добавил он.