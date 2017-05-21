Экономическая блокада Приднестровья: Украина заблокировала транзит продовольствия

Ранее Киев и Кишинев остановили поставки в республику грузов по железной дороге. Глава Минсельхоза Приднестровья отметил, что теперь обеспечение республики продуктами находится под угрозой. Пострадают и бизнесмены, у которых из-за блокировки срываются контракты

Новый этап экономической блокады Приднестровья. Начиная с субботы, Украина заблокировала транзит продовольственных грузов в ПМР через свою территорию. О решении Киева было объявлено на экстренном заседании Совета безопасности Приднестровья. Так, авторы документа ссылаются на распоряжение ветеринарных служб Украины. Транзит возможен только после согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

Ранее Киев и Кишинев заблокировали поставки в республику грузов по железной дороге. Глава Минсельхоза ПМР отметил, что теперь продовольственное обеспечение республики находится под угрозой. Директор бюро политических исследований «Медиатор» из Тирасполя Сергей Широков уверен в том, что Киев нарушает свои обязательства.

Сергей Широков директор бюро политических исследований «Медиатор» из Тирасполя «Украина, не обращая внимание на свой статус посредника и гаранта, подыгрывает Кишиневу, заставляя приднестровский бизнес, выдавливая его в юридическое правовое поле Республики Молдовы. Если прекращается транзит, если кто-то ожидает, что Приднестровье будет на такие провокационные действия отвечать, он заблуждается. Сегодня говорится пока только о транзите продовольственных товаров. Конечно, это сузит ассортимент продовольственного рынка, это может повлиять на рост цен на продукты питания, и самое главное, могут пострадать приднестровские предприниматели, которые уже заключили контракты. Непонятно, что будет происходить с товарами, то есть могут быть конкретные потери у бизнеса, не только у населения. В случае если Украина введет полный запрет на импорт своей продукции, а ее достаточно много на приднестровским рынке, то это будет иметь критичные последствия для продовольственной безопасности Приднестровья».

Глава Минсельхоза Приднестровья сообщил, что только за этот год в республику было перевезено более 6 тысяч тонн грузов, которые поступают через украинский порт из 29 стран мира.