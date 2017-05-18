На Украине заявили, что закроют границу с ПМР, если она обратится к России

Украина может закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой в случае ее обращения к РФ для обеспечения безопасности на совместных молдавско-украинских КПП, заявила глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО , депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз

"Заявление главы МИД непризнанного Приднестровья Игнатьева о намерениях обратиться в Москву для размещения ее представителей на пунктах пропуска приднестровского участка границы с Республикой Молдова услышано и не останется без внимания украинской стороны. В случае такого обращения будем инициировать полное закрытие контрольно-пропускных пунктов на этих участках", — написала Фриз на своей странице в Facebook.

По ее словам, страна может полностью закрыть границу с Приднестровьем в случае появления представителей РФ вблизи границы Украины и непризнанной республики.

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган". Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Ранее министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что такой контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 миллионов долларов.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.