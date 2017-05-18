Рада отменила «закон Савченко»

Депутаты приняли изменения в УК о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, тем самым отменив "закон Савченко". За изменения проголосовали 227 депутатов. Теперь в случае лишения свободы предварительное заключение будет засчитываться судом "день за день".

Принятый в 2015 году "закон Савченко" предусматривал считать предварительное заключение как за два дня основного заключения.