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Рада отменила закон Савченко
Верховная Рада Украины отменила закон бывшей военнослужащей и народного депутата Надежды Савченко.
Депутаты приняли изменения в УК о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, тем самым отменив "закон Савченко". За изменения проголосовали 227 депутатов. Теперь в случае лишения свободы предварительное заключение будет засчитываться судом "день за день".
Принятый в 2015 году "закон Савченко" предусматривал считать предварительное заключение как за два дня основного заключения.
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