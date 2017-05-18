Украинские пользователи намерены в пятницу у здания администрации президента в Киеве провести акцию против блокировки социальной сети "ВКонтакте", такое событие анонсируется в соцсети и распространяется по разным группам.

"Просим каждого поделиться этой записью с друзьями и выйти 19.05. в 16.00 к администрации президента, чтобы показать, что за каждым аккаунтом стоит реальный человек, который хочет, чтобы с его мнением считались. Напоминаем, что это исключительно мирный протест", — говорится в сообщении в одной из групп в социальной сети "Вконтакте".