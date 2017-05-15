Мэр Киева Виталий Кличко признался, что организация конкурса "Евровидение-2017" в украинской столице было непростой задачей. Об этом он рассказал в эфире "112 Украина".

"Я хотел бы поблагодарить всех, и коммунальных работников, работавших днем ​​и ночью 24/7, обустраивая инфраструктуру города. Мы сделали пять фан-зон, одна из крупнейших в истории фан-зон была напротив мэрии. И когда начиналась музыка, у меня на столе все также плясало от вибрации с музыкой. Но тем не менее я хочу поблагодарить и за все, что касается безопасности, касается организации... Но сейчас я могу сказать: "Фух, провели! Непросто было", - заявил Кличко.

По словам киевского мэра, иностранцы, посетившие Киев, будут рассказывать друзьям и знакомым о гостеприимстве города.