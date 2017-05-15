"Звездный" российский танцовщик, балетный педагог, член Президентского Совета по культуре и искусству, ректор Академии русского балета им. Вагановой включен в список печально известного украинского сайта "Миротворец". Портал курирует внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко , депутат Верховной Рады из фракции "Народный фронт".

Выдающийся российский артист в прошлом году провел лекцию на форуме "Таврида" и, разумеется, добирался на Крымский полуостров непосредственно с территории РФ. То есть минуя пункты украинской Госпогранслужбы. По мнению админов "Миротворца сие означает "нелегальное пересечение Госграницы Украины", вдобавок "с целью участия в пропагандистских мероприятиях в Крыму".