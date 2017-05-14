Поезд Кишинев-Москва оказался заблокирован из-за ливней в Молдавии

Проливные дожди, прошедшие в ночь на воскресенье в Молдавии, привели к отключениям электроэнергии, блокированию движения транспорта и угрозе подтоплений, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны.

По информации ведомства, в центральных районах Молдавии выпало 88% месячной нормы осадков.

"В результате проливных дождей наиболее пострадали населенные пункты в Новоаненском, Чимишлийском и Яловенском районах, а также в Кишиневе. Сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций были разделены на три рабочих группы для откачки воды из домов и подвалов, а также для эвакуации людей из заблокированного водами транспорта", — рассказали спасатели.

Премьер Павел Филип созвал в воскресенье экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы скоординировать меры для ликвидации последствий ливней. По последним данным, большинство повреждений линий электропередачи устранено. Представители министерства окружающей среды уточнили, что больше всего от непогоды пострадали южный и центральный районы страны. Однако ситуация находится под контролем, плотины справляются с нагрузкой, наводнений нет.

"Ливни нарушили и железнодорожное движение. Вечером в субботу поезд Кишинев-Москва был заблокирован вблизи села Бульбоака Новоаненского района. Пассажиры были перевезены на автобусе в Кишинев, а сегодня утром — доставлены на автобусе в Бульбоаку для дальнейшего следования поездом в Москву", — рассказали в молдавском правительстве.

Из-за ливней было нарушено местное железнодорожное и автобусное сообщение. Представители минтранса заявили, что после завершения проверок, с 13.00 железнодорожное движение будет идти согласно графику.

В конце апреля на Молдавию уже обрушивались аномальные снегопады. Тогда за сутки на севере и юге страны выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам.