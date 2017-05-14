Жена Порошенко не исключила, что может заняться политикой

Супруга президента Украины Марина Порошенко не исключила, что в будущем может заняться политической деятельностью. Об этом она рассказала в интервью украинскому «Пятому каналу».

«На сегодняшний момент я об этом не думаю. Но, знаете, как говорят, никогда не говори никогда», — приводит её слова «Украинская правда».

Порошенко также отметила, что никогда не позволит себе нарушить субординацию.

Ранее стало известно, что пользователи соцсетей высмеяли произнесённую на английском языке речь Марины Порошенко на церемонии открытия Евровидения.