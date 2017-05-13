Магазин в Центре Киева выдавал чеки с надписью «Донбасс рулит»

Один из продуктовых магазинов в центре Киева выдавал покупателям чеки с оскорбительными надписями в адрес президента Украины Петра Порошенко и словами «Донбасс рулит».

Как отмечает Страна.ua , владельцев магазина и продавца вряд ли удастся привлечь к уголовной ответственности, так как надпись не содержит призывы к нарушению территориальной целостности Украины или к насильственному свержению конституционного строя. Также отмечается, что в украинском УК есть статьи только по поводу надругательства над гербом, флагом и гимном, а по поводу надругательств над президентом – нет.

Владельцев могут привлечь лишь по статье 356 УК Украины за изготовление чеков неустановленного образца, но и в этом случае они могут уйти от ответственности, так как на чеке указано, что он нефискальный, а это значит, что владелец торговой точки сам волен определять его форму.