Верховная Рада Украины 18 мая рассмотрит два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций, один из которых фактически позволит запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата, а второй узаконит захват храмов. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Первый документ — законопроект №4511 — с названием "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором" предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти.

Еще одна статья данного закона наделяет власть правом вообще запретить конфессию, если ее представители будут сотрудничать с религиозными центрами в "государстве-агрессоре".

В законопроекте не сказано, о какой именно конфессии идет речь, однако всем описываемым в нем критериям соответствует только одна — Украинская православная церковь Московского патриархата, указано в статье.

Один из авторов инициативы, депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук , подтвердил, что документ касается именно УПЦ. "По всей стране церкви остаются агитаторскими пунктами против украинской государственности. Антиукраинскую литературу продают даже в центре столицы — в Киево-Печерской лавре", — заявил он.

В Главном научно-экспертном управлении Аппарата Верховной Рады Украины раскритиковали законопроект и порекомендовали отклонить его, как нарушающий Конституцию и действующие в стране законы.

Второй законопроект под номером 4128 предлагает фактически узаконить церковное рейдерство. Документом вводится термин "самоидентификация", а также уточняется минимальное число представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.

УПЦ считает, что при помощи этого закона Киевский патриархат начнет отбирать у нее приходы — будет приводить в церковь группы людей, которые на месте "самоидентифицируют" себя с данной общиной и сразу же проголосуют за переход храма в подчинение Киева.

Архиерей Запорожской епархии УПЦ митрополит Лука в открытом обращении резко раскритиковал законопроекты и их авторов. "Сегодня, слуги диавола, кричащие о декоммунизации, пошли дальше своих учителей — "неодемократов". Используя их методы давления на Церковь, они предлагают принять новые законопроекты, направленные на разрушение молитвенной жизни нашей Матери-Церкви, веками установленного церковно-административного устройства", — говорится в заявлении.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее не раз сообщали о случаях грабежей, притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП, которые зачастую действуют при поддержке властей и радикальных националистов.